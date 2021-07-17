Россия и Китай преувеличивают побочные эффекты от западных вакцин - Псаки

21:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом утверждает со ссылкой на выводы Госдепартамента США, что Россия и Китай продвигают собственные вакцины от коронавируса за счет попыток опорочить аналогичные американские препараты.

"Госдепартамент США пришел к выводу, что Россия и Китай продвигают свои вакцины с помощью попыток опорочить препараты западного производства, программы развития здравоохранения. Это не просто конкуренция вакцин: риск и воздействие заключаются в том, что данный вид дезинформации сводится к преувеличению побочных эффектов от западных вакцин", - сказала в пятницу на брифинге пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки.