Мурашко: Каждую неделю видим прирост вакцинации

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы вакцинации от коронавируса в России растут, в пиковые дни прививки делают до миллиона человек в сутки. Об этом заявил в пятницу глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Каждую неделю видим прирост. Вот сейчас мы видим этот прирост еще в два раза. Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до одного миллиона человек в сутки", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1".