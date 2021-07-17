Мурашко: Каждую неделю видим прирост вакцинации
21:30 16.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Темпы вакцинации от коронавируса в России растут, в пиковые дни прививки делают до миллиона человек в сутки. Об этом заявил в пятницу глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Каждую неделю видим прирост. Вот сейчас мы видим этот прирост еще в два раза. Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до одного миллиона человек в сутки", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1".
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