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НОВОСТИ

Вице-премьеры станут кураторами федеральных округов

09:05 19.07.2021 Источник: РБК

Премьер-министр Михаил Мишустин определил кураторов регионов из числа вице-премьеров, рассказал РБК источник, близкий к правительству.

Источник в аппарате правительства подтвердил, что распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано и новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам обоих источников РБК, Виктория Абрамченко станет куратором Сибирского федерального округа. Татьяна Голикова будет курировать Северо-Западный федеральный округ. Дмитрий Григоренко будет отвечать за Центральный федеральный округ. Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока. Юрий Борисов будет курировать Уральский федеральный округ. Александр Новак станет куратором Северного Кавказа. Марат Хуснуллин будет отвечать за Южный федеральный округ. Дмитрий Чернышенко станет куратором Приволжского федерального округа.

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