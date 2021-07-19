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НОВОСТИ

Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении цен на свою продукцию - СМИ

09:20 19.07.2021 Источник: Коммерсант.ru

Господдержка хлебопеков в виде субсидий не помогла производителям удержать цены на свою продукцию, как задумывали власти. Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении цен на 7–12% с августа из-за роста стоимости сырья. Так, маргарин подорожал на 38%, а упаковочный материал — на 40%. Расценки для хлебопеков повысили также производители подсолнечного масла и сахара, компенсируя выпадающие доходы из-за госрегулирования розничных цен. Коммерсантъ

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