Путин признал обострение ситуации с ценами на базовые продукты питания в России

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос подорожания базовых продуктов питания в России в настоящее время стоит особо остро, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

"И отдельная тема, та, о которой мы многократно говорили, к которой мы многократно возвращались по разным поводам и по разным номенклатурам. Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере", - сказал Путин.