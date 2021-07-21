Путин предложил дополнительно поддержать медработников в связи с пандемией
17:32 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин призвал подумать о дополнительной поддержке медработников из-за пандемии коронавируса.
"Прошу здесь сказать, какие могут быть дополнительные решения в этой сфере, в том числе по поддержке медицинских работников. Хочу подчеркнуть, люди очень тяжело переживают эту эпидемию", - сказал глава государства на совещании с правительством.
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