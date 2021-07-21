«Единой Россией» собраны предложения семей Москвы по дальнейшему расширению мер поддержки
17:35 21.07.2021
|Фото Ольги Крыловой
Главные участники круглого стола, представители многодетных семей, полных семей и неполных, молодых пар, только думающих о ребенке, делились с организаторами своими проблемами.
“Такой формат дискуссии позволил выявить новый пласт направлений развития семейной политики”– поделилась мнением участница обсуждения, лидер общественной организации «Совет матерей» России Татьяна Буцкая. – “Так, для одиноких мам актуальны гарантии получения алиментов; семьи с детьми, в т.ч. многодетные хотят иметь больше вариантов распорядиться семейным капиталом. В свою очередь, молодые родители просто хотели бы чувствовать себя более уверенно, видеть свои перспективы». Также ею была особо отмечена необходимость проработки предложений по улучшению демографической ситуации в РФ в рамках законодательной базы.
“Российские семьи в нашей стране после рождения детей не должны ломать голову, где изыскать средства к существованию” - поддержал коллегу Петр Толстой. - “Инвестиции в семьи с детьми нашей стране необходимы, ведь на кону стоит будущее России, и у нас есть очевидные положительные изменения в этом направлении”.
Он также отдельно подчеркнул, что сейчас очень важно вернуть обществу в качестве духовной ценности семью и семейные традиции. ”Сторонники идеи создания общества потребления пытаются всячески опорочить сам институт семьи, принизить его значение. Нам извне навязывают чуждую идеологию с нетрадиционными «семьями» и идеологией чайлдфри. Именно поэтому мы и внесли поправку в Конституцию, ставящую все точки над «I». Брак – это союз мужчины и женщины, и никак иначе!», – рассказал Петр Толстой.
Им было отмечено, что тема поддержки семей с детьми является одной из центральных в программе Мэра Москвы «Лучший город Земли». с 2010 года поддержки малообеспеченных семей в столице выросли в четыре раза, количество многодетных семей увеличилось в 2,5 раза. В планах городского Правительства и дальше развивать меры поддержки. «Все предложения, которые мы сегодня обсудили, войдут в народную программу партии», – сказал в заключение секретарь.
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