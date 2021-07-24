Путин 25 июля примет участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения - Кремль

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в воскресенье в Санкт-Петербурге после участия в Главном военно-морском параде будет присутствовать на церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В присутствии Владимира Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера "Механик Сизов". Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу "Русской рыбопромышленной компании", - говорится в сообщении.