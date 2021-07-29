Российские военные отправились на учения к границе с Афганистаном

21:20 Источник: Интерфакс

Россия приступила к передислокации военнослужащих из Самарской области в район совместных учений с Узбекистаном, у границы с Афганистаном.

"Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа начали перегруппировку войск на полигон "Термез" для участия в совместном учении России и Узбекистана, которое пройдет в Сурхандарьинской области Узбекистана. В самарском международном аэропорту "Курумоч" военнослужащие погрузили в самолет Ил-76 оружие, вещевое имущество, прошли таможенные процедуры и вылетели в город Термез", - сообщила пресс-служба ЦВО.