Российские военные отправились на учения к границе с Афганистаном
21:20 29.07.2021 Источник: Интерфакс
Россия приступила к передислокации военнослужащих из Самарской области в район совместных учений с Узбекистаном, у границы с Афганистаном.
"Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа начали перегруппировку войск на полигон "Термез" для участия в совместном учении России и Узбекистана, которое пройдет в Сурхандарьинской области Узбекистана. В самарском международном аэропорту "Курумоч" военнослужащие погрузили в самолет Ил-76 оружие, вещевое имущество, прошли таможенные процедуры и вылетели в город Термез", - сообщила пресс-служба ЦВО.
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