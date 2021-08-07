Из-за задымления жителям Красноярского края рекомендовали реже выходить на улицу

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жителям Красноярского края, где дым от лесных пожаров накрыл почти 400 населенных пунктов, в том числе Норильск и Красноярск, рекомендовано избегать длительного нахождения на улице и занавешивать окна влажной тканью. Об этом в субботу сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.



"Избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром. В такое время суток в воздухе находится максимальное количество смога. Не открывать окна. <...> Занавешивать окна, форточки увлажненной тканью и периодически ее менять", - говорится в сообщении.



Отмечается, что при сильной задымленности необходимо применять средства индивидуальной защиты, которые нужно периодически увлажнять.



