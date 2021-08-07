Перед учениями прошла совместная тренировка российских и китайских экипажей истребителей

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипажи российских истребителей Су-30СМ поколения 4++ выполнили совместные тренировки с китайскими коллегами перед учениями "СИБУ/ Взаимодействие-2021". Об этом сообщили журналистам в пресс- службе Восточного военного округа (ВВО).



"Экипажи многоцелевых истребителей класса 4++ Су-30СМ Восточного военного округа из состава Российского воинского контингента в рамках подготовки к учению "СИБУ/ Взаимодействие-2021", приняли участие в совместной летной тренировке с выполнением учебно-боевых задач с экипажами истребителей военно-воздушных сил (ВВС) Народно- освободительной армии Китая", - говорится в сообщении.



Российские истребители взлетали парами и выполнили ряд учебно-боевых задач. "В частности, экипажами были выполнены авиационные удары по условным наземным целям осколочно- фугасными авиационными бомбами, а также своевременный уход от средств противовоздушной обороны "противника", - отметили в ВВО.



