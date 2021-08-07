Против ограничительных санитарных мер во Франции проводится общенациональный день протеста
10:20 07.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Недовольство населения вызвал принятый на прошлой неделе парламентом и одобренный 5 августа с небольшими изменениями Конституционным советом законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию медицинского персонала и расширение использования санитарных пропусков. Без таких удостоверений теперь невозможно будет посещать кафе, рестораны, крупные супермаркеты, концерты и спектакли. Именно новые ограничительные меры являются главой темой протеста.
Это уже четвертый за лето день массовых протестов населения против ужесточения санитарных мер. В частности, 31 июля в манифестациях в стране приняли участие 204 тыс. человек. По оценкам разведслужбы МВД, нынешний день протеста соберет не менее 150-200 тыс. участников.
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