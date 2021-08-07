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В Московском регионе в субботу ожидается пасмурная погода с дождями и грозами

11:10 07.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, дождями и грозами ожидается в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от 27 до 29 градусов тепла, в ночь на воскресенье температура составит 17-19 градусов тепла.

В Подмосковье термометры покажут от 26 до 31 градуса тепла, ночью температура воздуха опустится до 14 градусов.

Скорость юго-восточного ветра в субботу будет 6-11 м/с.

Атмосферное давление составит в регионе 744 мм ртутного столба.

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