В Московском регионе в субботу ожидается пасмурная погода с дождями и грозами

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, дождями и грозами ожидается в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.



Днем в Москве от 27 до 29 градусов тепла, в ночь на воскресенье температура составит 17-19 градусов тепла.



В Подмосковье термометры покажут от 26 до 31 градуса тепла, ночью температура воздуха опустится до 14 градусов.



Скорость юго-восточного ветра в субботу будет 6-11 м/с.



Атмосферное давление составит в регионе 744 мм ртутного столба.



