Нелегальным мигрантам получат по 300 евро от властей Литвы если согласятся вернуться домой
11:20 07.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В аэропорту перед посадкой в самолет этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере 300 евро", - сказала она. Такой выплатой нелегальный мигрант сможет воспользоваться лишь однажды. "Если этот человек вновь окажется в Литве, на получение пособия он претендовать не сможет", - пояснила директор департамента.
Предлагаемые Вильнюсом выплаты значительно меньше, чем суммы, которые нелегалы платят организаторам незаконной миграции за доставку в Литву. По данным СМИ, такое путешествие многим жителям Ирака, например, обошлось в 10 тыс. евро и дороже.
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