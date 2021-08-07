Нелегальным мигрантам получат по 300 евро от властей Литвы если согласятся вернуться домой

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нелегальные мигранты из стран Азии и Африки, проникшие в Литву через Белоруссию и согласившиеся вернуться домой, получат от литовских властей мотивационную выплату в размере 300 евро. Об этом в субботу в эфире национального радио Эл-эр-тэ сообщила директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.



"В аэропорту перед посадкой в самолет этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере 300 евро", - сказала она. Такой выплатой нелегальный мигрант сможет воспользоваться лишь однажды. "Если этот человек вновь окажется в Литве, на получение пособия он претендовать не сможет", - пояснила директор департамента.



Предлагаемые Вильнюсом выплаты значительно меньше, чем суммы, которые нелегалы платят организаторам незаконной миграции за доставку в Литву. По данным СМИ, такое путешествие многим жителям Ирака, например, обошлось в 10 тыс. евро и дороже.



