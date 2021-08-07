Ряд районов Казахстана накрыл смог от лесных пожаров в Якутии

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смог, вызванный лесными пожарами в Якутии, накрыл несколько районов Павлодарской области Казахстана, включая административный центр региона. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям.



"На территории Российской Федерации в Якутии более двух недель продолжаются лесные пожары. <...> По причине этих пожаров в некоторых районах нашей области, в том числе над городом Павлодар, образовался смог", - говорится в сообщении.



При этом в ведомстве отметили, что поводов для беспокойства нет. "Угрозы ухудшения экологической обстановки нет. В скором времени смог рассеется", - пояснили в департаменте.



