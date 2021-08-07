С 16 августа соцуслугами в Азербайджане смогут пользоваться только привитые от COVID-19
13:10 07.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"С 16 августа прием граждан и рассмотрение их обращений в приемных министерства труда и социальной защиты населения и его структур, а также центрах DOST - Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (предоставляет услуги по назначению пенсий, пособий и трудоустройству - прим. ТАСС) будут осуществляться только при наличии у них ковид-паспорта - документа, подтверждающего полную вакцинацию или иммунитет после выздоровления от COVID-19", - говорится в пресс-релизе министерства. Кроме того, согласно новым правилам, обращения на портал электронных услуг министерства также будут рассматриваться при внесении сведений о наличии у гражданина ковид-паспорта.
Первый случай инфицирования коронавирусом в Азербайджане был выявлен 28 февраля прошлого года. Первый пик эпидемии пришелся на июнь того же года (до 600 случаев в день), второй - на ноябрь и декабрь (в среднем от 3,5 тыс. до 4 тыс. случаев), третий - на апрель нынешнего года (от 2 тыс. до 2,5 тыс. случаев). С начала мая нынешнего года наблюдалось постепенное снижение суточного прироста числа заразившихся, однако с начала июля заболеваемость вновь стала расти. Общее число заразившихся в республике с начала пандемии составило 349 316, выздоровели 334 258 пациентов, умер 5 051.
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