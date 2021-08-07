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В Германии более половины граждан прошли полную вакцинацию - Минздрав

13:20 07.08.2021 Источник: Интерфакс

Более половины граждан Германии (54,5%) прошли полную вакцинацию от коронавируса, сообщил в субботу в "Твиттере" глава немецкого Минздрава Йенс Шпан.

"Более 45 миллионов человек в Германии уже полностью привились от коронавируса. Это соответствует 54,5%", - написал министр.

Всего хотя бы одну прививку получили 51,8 миллионов граждан или 62,3%.

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