В Германии более половины граждан прошли полную вакцинацию - Минздрав

13:20 Источник: Интерфакс

Более половины граждан Германии (54,5%) прошли полную вакцинацию от коронавируса, сообщил в субботу в "Твиттере" глава немецкого Минздрава Йенс Шпан.



"Более 45 миллионов человек в Германии уже полностью привились от коронавируса. Это соответствует 54,5%", - написал министр.



Всего хотя бы одну прививку получили 51,8 миллионов граждан или 62,3%.



