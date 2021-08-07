Еще 38 нелегальных мигрантов задержаны латвийскими пограничниками на границе с Белоруссией

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Латвийские пограничники в субботу к полудню задержали еще 38 нелегальных мигрантов за незаконное пересечение государственной границы с Белоруссией. Об этом сообщает местное агентство ЛЕТА со ссылкой на Государственную службу пограничной охраны.



При этом в ведомстве отметили, что накануне вечером были задержаны еще пять нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу. "Лица, незаконно пересекшие государственную границу, задержаны в порядке, установленном законом об иммиграции, и помещены в центры для размещения задержанных иностранцев", - указала погранохрана.



На границе Литвы с Белоруссией с начала года задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.



