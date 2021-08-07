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Трое участников массовой драки в Мытищах задержаны полицией

18:10 07.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека задержаны в подмосковных Мытищах после массовой драки с участием 40 мигрантов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"По факту драки на Пограничной улице города Мытищи Следственным управлением межмуниципального управления МВД России "Мытищинское" возбуждены уголовные дела по ст. 111 и ст. 213 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство"). В результате оперативно- разыскных мероприятий задержаны трое мужчин, подозреваемые в совершении данных преступлений", - сказал собеседник агентства.

В пятницу в Мытищах произошла массовая драка со стрельбой, в которой принимали участие около 40 мигрантов. В результате происшествия пострадал один человек, который был госпитализирован.

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