На акции протеста против санпропусков в Лионе полиция применила слезоточивый

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы правопорядка в городе Лион на востоке Франции массово применили в субботу слезоточивый газ для наведения порядка на манифестации против новых санитарных мер по борьбе с пандемией. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм.



Большая часть манифестации в Лионе прошла спокойно. Инциденты произошли уже в завершении акции, когда колонна, в которой насчитывалось не менее 2,5 тыс. манифестантов, вышла к конечному пункту - площади Белькур, одной из самых больших в стране.



Экстремисты, находившиеся в числе манифестантов, стали бросать в полицейских камни и бутылки. Полиция ответила применением газа. В настоящее время спокойствие в центре Лиона восстановлено, манифестация завершилась.



