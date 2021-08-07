Во время предвыборного мероприятия под Прагой в чешского премьера бросили яйцо

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политический противник из числа местных избирателей бросил в премьер-министра Чехии Андрея Бабиша яйцо во время агитационного мероприятия, которое политик проводил в субботу в поселке Пругонице недалеко от Праги перед предстоящими 8 и 9 октября выборами в Палату депутатов республики (нижнюю палату парламента). Как сообщил пресс-секретарь полиции Зденек Халупа, после этого были задержаны два активиста.



"В связи с подозрением в совершении правонарушения были задержаны два человека", - отметил представитель полиции. По его словам, яйцо испачкало одежду премьера и нескольких человек, находившихся поблизости.



Бабиш, возглавляющий правоцентристское политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), во время предвыборного мероприятия угощал пришедших мягким мороженым, порции которого лично разливал в вафельные стаканчики из автомата, а также подписывал для желающих свои книги.



