Во время предвыборного мероприятия под Прагой в чешского премьера бросили яйцо
19:20 07.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В связи с подозрением в совершении правонарушения были задержаны два человека", - отметил представитель полиции. По его словам, яйцо испачкало одежду премьера и нескольких человек, находившихся поблизости.
Бабиш, возглавляющий правоцентристское политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), во время предвыборного мероприятия угощал пришедших мягким мороженым, порции которого лично разливал в вафельные стаканчики из автомата, а также подписывал для желающих свои книги.
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