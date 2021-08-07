К тушению пожаров в Иркутской области присоединилась военная авиация РФ
20:20 07.08.2021 Источник: Интерфакс
"Самолеты ВТА приступили к тушению природных пожаров в Иркутской области. Экипажи самолетов Ил-76 выполнили два вылета, сбросив 84 тонны воды на очаги пожара в районе населенного пункта Непа", - говорится в сообщении оборонного ведомства в субботу.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что экипажи самолетов ВТА, задействованные в тушении пожаров на территории Мордовского государственного природного заповедника, совершили за сутки шесть вылетов, сбросив на пожар свыше 250 тонн воды.
"Всего за три дня было выполнено тринадцать самолетовылетов, на очаги пожара в заданном районе самолетами ВТА сброшено 546 тонн воды", - добавили в Минобороны.
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