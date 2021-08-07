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Детям снятым с поезда Мурманск-Адлер поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция"

20:30 07.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медики поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция" детям, которых сняли с поезда на Кубани, сообщил в субботу ТАСС источник в правоохранительных органах.

"При осмотре на одной из станций в Ростовской области был поставлен диагноз "функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта". Позднее медики поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция", - сказал собеседник агентства.

Ранее с поезда Мурманск - Адлер с признаками кишечной инфекции госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, которые ехали из Карелии. Дети находятся в больницах в состоянии легкой и средней степени тяжести. СК возбудил дело, прокуратура проводит проверку.

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