Детям снятым с поезда Мурманск-Адлер поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция"
20:30 07.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"При осмотре на одной из станций в Ростовской области был поставлен диагноз "функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта". Позднее медики поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция", - сказал собеседник агентства.
Ранее с поезда Мурманск - Адлер с признаками кишечной инфекции госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, которые ехали из Карелии. Дети находятся в больницах в состоянии легкой и средней степени тяжести. СК возбудил дело, прокуратура проводит проверку.
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