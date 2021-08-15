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Обязанности главы переходной администрации Афганистана принял Ахмад Джалали - СМИ

14:20 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия".

По его информации, полученной из дипломатических источников, экс-глава афганского МВД, бывший посол Афганистана в Германии Джалали "избран главой переходного правительства Афганистана". Отмечается, что он "принял на себя обязанности главы временной администрации" страны.

Как указывает пакистанский телеканал "Джео-ТВ", глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла выступает в качестве посредника на переговорах между представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) и властями в Кабуле.

Как сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин", самолет президента Афганистана Ашрафа Гани готовится к его эвакуации из Кабула.

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