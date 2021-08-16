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En+ Group займется торговлей зелеными сертификатами под ключ

13:35 16.08.2021

Компания En+ Group заключила соглашение с I-REC Services B.V., позволяющее не только продавать международные сертификаты возобновляемой энергии (International Renewable Energy Certificate Standard, I-REC), но и погашать их, таким образом, оказывая полный цикл услуг по сделке. Компания получила статус Participant.

Данные сертификаты подтверждают, что произведенная энергия гарантированно отвечает всемирно признанным зеленым стандартам, таким как GHGP, CDP и RE100. Потребители могут использовать сертификаты I-REC для выполнения требований этих стандартов, реализации политики корпоративной социальной ответственности и в целях сокращения выбросов парниковых газов области охвата 2, к которым относятся косвенные выбросы от производства. Аналогами зеленых сертификатов I-REC в Европе являются бумаги Guarantees of Origin (GOs), в США – Renewable Energy Certificates (RECs).

«Мы считаем, что выпуск и продажа «зеленых» сертификатов стимулируют развитие современных, более экологичных технологий, а также положительно сказываются на прозрачности деятельности всей энергетической отрасли в целом, – отметил директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов. – Получение статуса Participant позволит нам проводить полный цикл услуг по сделке с сертификатами. Это намного удобнее для наших клиентов, которым не придется больше самостоятельно регистрироваться в реестре I-REC, оплачивать комиссии, подписывать большое количество документов».

En+ Group участвует в выпуске сертификатов I-REC с декабря 2020 года, однако ранее имела только статус Registrant, позволяющий выпускать сертификаты, но не погашать их. Сертификаты соответствуют объемам электрической энергии, произведенной компаниями, входящими в группу, – АО «ЕвроСибЭнерго» (генерирующий объект – Красноярская ГЭС) и ООО «Абаканская СЭС» (генерирующий объект – солнечная станция Абаканская).

Основатель компании Олег Дерипаска неоднократно говорил о необходимости следовать «зеленой повестке». В 2021 году En+ Group объявила о своем намерении достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году. В июне 2021 года En+ Group объявила о крупнейшей сделке по продаже сертификатов возобновляемой энергии I-REC на российском рынке. Всего на сегодняшний день En+ Group занимает по поставленным сертификатам около 65% российского рынка.

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