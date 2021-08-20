Олег Леонов подверг критике архитектурный облик столицы
18:06 20.08.2021
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Фото Александра Иванова
«Я поддерживаю идею создания «исторических заповедников». Когда несколько целых районов в центре становятся заповедниками, и в них полностью сохраняется историческая застройка. Например, это нужно сделать в районе Арбата, в районе Патриарших прудов, Чистых прудов. Внутри этих территорий дома будут отреставрированы и возвращены к их первоначальному облику. Таким образом мы защитим архитектурную самобытность центра Москвы», — заявил Олег Леонов.
По его мнению необходимо подходить к вопросу комплексно, сейчас здания в столице сохраняются точечно, и нередко получается, что историческое здание зажато новостройками. “Исторические заповедники” должны помочь в решении этой проблемы, считает Леонов.
Также общественник отметил слабую заинтересованность владельцев исторической собственности в признании здания объектом культурного наследия (ОКН), но на сегодняшний день без согласия собственника провести экспертизу и получить документы истории строения нельзя, по этому Леонов выступил с инициативой позволить профильным общественным организациям запрашивать доступ ко всей необходимой документации при оформлении статуса ОКН.
Олегом Леоновым переданы в Департамент культурного наследия Москвы 7 875 подписей горожан за защиту 20 исторических зданий, расположенных в ЦАО и Лефортово. Вместе со списком и подписями Олегом Леоновым сотрудникам Департамента был вручен фрагмент разрушенного дома начала XX века.
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