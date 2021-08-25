Украина не покупает газ в ЕС, а забирает российский из транзитной трубы - Медведчук

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина по-прежнему остается потребителем российского газа, получая до 15 млрд куб. м топлива в год, при этом разговоры о реверсе и физических закупках в Европе не имеют отношения к реальности. Об этом в среду в интервью украинскому телеканалу "Первый независимый" заявил председатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Я хочу обратить внимание на самую серьезную проблему - сегодня Украина получает газ из России. Не напрямую, но из прямых поставок. Что происходит? Газ, который идет транзитом в Европу, отбирается на территории Украины, а сделки о покупке этого газа заключают с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа. То есть он не уходит в Европу, он остается на Украине. И, таким образом, мы получаем фактически 10-14 млрд куб. м в год. Именно этого газа! А теперь представьте, что если по этой трубе в Европу газ не пойдет?" - задал вопрос политик. Этот же вопрос он предложил соотечественникам задать действующим властям, однако выразил уверенность, что ответа не последует.

"Более того, любой их ответ будет считаться чистой фабрикацией реальных событий и оценок тех фактов, которые могут наступить для Украины", - отметил политик. Медведчук добавил, что если бы Украина не отказывалась от прямых поставок газа из России, то он, в итоге, был бы намного дешевле для конечного потребителя - простых украинцев.