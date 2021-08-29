Мосархитектура поддержала Романа Романенко в вопросе необходимости новой станции метро в Южном Бутове

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Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы провел совещание по вопросу строительства новой станции метро на юго-западе столицы. Жители микрорайона, ограниченного улицами Брусилова, Маршала Савицкого и Захарьинские Дворики не раз обращались к городским властям и депутатам с просьбой решить проблему с транспортом. «Для жителей части Южного Бутова, которая находится за Варшавским шоссе, самый актуальный на сегодня вопрос – транспортная доступность, - рассказал депутат Госдумы Роман Романенко на совещании. - Ближайшая станция метро – в часе езды по пробкам. Конечно, это сильно усложняет жизнь людям в плане дороги до работы и дома, важных социальных, образовательных и культурных учреждений. Почти 4 тысячи бутовчан высказались в поддержку предложения о строительстве новой станции метро – я принёс их подписи в Мосархитектуру, чтобы вместе с экспертами обсудить перспективы решения этого проблемного вопроса».

В совещании участвовали зампредседателя Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Сергей Костин, глава Управления внеуличного транспорта Комитета Константин Лехт, первый заместитель префекта ЮЗАО Москвы Анзор Алисултанов и депутат Московской городской Думы Людмила Гусева.

Последняя поддержала Романенко: «40 000 москвичей, проживающих в обсуждаемом микрорайоне – это в том числе и многодетные семьи, и пожилые люди, и инвалиды, и много других категорий граждан, для которых доступная городская среда имеет повышенное значение. Очень надеюсь, что при ближайшем рассмотрении инвестиционной программы и бюджета города на будущий год мы уже сможем включить туда расходы на проработку проекта новой станции метро». По словам Анзора Алисултанова, появление метро в этом районе будет драйвером экономического развития района, поскольку повысит интерес бизнеса к этой территории.