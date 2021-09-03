Навальный разделил премию с другими заключенными

17:00 Источник: Эхо Москвы

Отбывающий срок во Владимирской колонии оппозиционер Алексей Навальный разделил денежную часть присужденной ему премии между другими политзаключенными.

Речь идет о премии имени Бориса Немцова, которую вручает Фонд, созданный его дочерью Жанной в 2015-м. Денежная его часть составляет 10 тысяч евро. На странице Навального в инстаграме от его имени опубликован текст, в котором тот пишет, что для него это большая честь, но вместе с тем и странное чувство, что он не может просто взять и потратить эти деньги на себя и свою семью. Поэтому вместо Навального деньги получат (по 2500 евро в каждом случае) родственники Павла Зеленского (оператор признанного экстремистским и иностранным агентом ФБК, осужден на 2 года колонии за 2 твита), бывший координатор одной из структур Навального в Архангельске Андрей Боровиков (2,5 года за публикацию клипа Rammstein) и фигуранты т.н. «ростовского дела» Яна Сидорова и Владислав Мордасов (4 года за пикет в поддержку пострадавших местных жителей). Самого Навального отправили в колонию на 2 года 8 месяцев в январе. после замены судом условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Также сегодня стало известно, что Навальный и его команда получили немецкую журналистскую премию #М100MediaAward. Эхо Москвы