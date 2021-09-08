Петр Толстой проинспектировал площадку строительства нового катка в Капотне
12:52 08.09.2021
|Автор фото: Александр Чикин
«Долго выбирали место для строительства. Хотелось, чтобы это был полноценный спортивный объект, который при всем этом не помешает местным жителям. Это будет такое место, куда можно будет прийти, покататься, поиграть в хоккей. Новая точка притяжения для горожан всех возрастов» - сообщил депутат.
Ранее в приемную парламентария обратились местные активисты с просьбой вернуть им место для катания на коньках, так как бывшая площадка под каток согласно плану реноваций была демонтирована. Теперь в парке будут оборудованы сразу два катка - для взрослых и для детей, что должно способствовать повышению безопасности спортивных зон.
Также рядом с катком расположится административно-бытовой комплекс с раздевалками, пунктом проката, гаражом и кафе. Отдельно отмечается, что из-за появления спортивных объектов не пострадает ни одно дерево.
По словам депутата, строительство должно быть завершено уже к концу года, Управа Капотни ежедневно отслеживает ход работ.
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