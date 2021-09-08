0
0
132
НОВОСТИ

Петр Толстой проинспектировал площадку строительства нового катка в Капотне

12:52 08.09.2021

толстой.jpg
Автор фото: Александр Чикин
Начаты работы по обустройству нового катка в Капотне, площадку под будущий спортивный объект вместе с представителями управы района и столичными активистами осмотрел вице-спикер Государственной Думы РФ, кандидат в депутаты Госдумы Российской Федерации VIII созыва Пётр Толстой.

«Долго выбирали место для строительства. Хотелось, чтобы это был полноценный спортивный объект, который при всем этом не помешает местным жителям. Это будет такое место, куда можно будет прийти, покататься, поиграть в хоккей. Новая точка притяжения для горожан всех возрастов» - сообщил депутат.

Ранее в приемную парламентария обратились местные активисты с просьбой вернуть им место для катания на коньках, так как бывшая площадка под каток согласно плану реноваций была демонтирована. Теперь в парке будут оборудованы сразу два катка - для взрослых и для детей, что должно способствовать повышению безопасности спортивных зон.

Также рядом с катком расположится административно-бытовой комплекс с раздевалками, пунктом проката, гаражом и кафе. Отдельно отмечается, что из-за появления спортивных объектов не пострадает ни одно дерево.

По словам депутата, строительство должно быть завершено уже к концу года, Управа Капотни ежедневно отслеживает ход работ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 08.09.2021
Лесные пожары в РФ практически потушены - Рослесхоз
0
36
13:52 08.09.2021
100-процентная оплата больничных улучшит здоровье и микроклимат в семьях - Румянцев
0
46
13:32 08.09.2021
МИД КНР счел "заседанием ради заседания" встречу G7 по Афганистану, куда звали РФ и Китай
0
94
13:30 08.09.2021
Евгений Попов одобрил желание школьников учиться журналистике
0
83
13:20 08.09.2021
Россия ответит на невыдачу Эстонией визы российскому дипломату - МИД
0
116
13:05 08.09.2021
Тина Канделаки назначена заместителем гендиректора "Газпром-медиа"
0
145
13:00 08.09.2021
Доходы на единовременные выплаты получены благодаря восстановлению экономики - Мишустин
0
139
12:40 08.09.2021
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений
0
222
12:32 08.09.2021
Россияне, участвующие в работе организации-иноагента, могут быть наблюдателями - Памфилова
0
177
12:20 08.09.2021
В Москве выявили 1 269 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
167

Возврат к списку