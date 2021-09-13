Навальный пожаловался на то, что администрация колонии ограничивает его общение с адвокатами
18:40 13.09.2021 Источник: Эхо Москвы
Политик Алексей Навальный пожаловался на то, что администрация колонии ограничивает его общение с адвокатами. Навальный написал в своем инстаграме, что сотрудники учреждения прерывают его встречи с адвокатами, объясняя это тем, что тем самым нарушается распорядок дня. Адвокат заключенного Вадим Кобзев уточнил в своем твиттере, что в пятницу четырехчасовая беседа была сорвана. Он также пояснил, что подобные встречи в стандартную схему быта за решеткой не вписываются никогда, а в данном случае Навального лишили юридической помощи в то время, когда против него открыты три уголовных дела. Навальный связывает возросшую активность администрации приближением выборов и страхом властей перед «умным голосованием». Одно дело закрыть сайты, а другое запретить меня самого – пишет он. Таким образом ему мешают выступить перед своими сторонниками, поскольку свои тексты он передает именно через адвокатов.
Кроме того, к Навальному ни разу не пустили юристов с электронными устройствами, вопреки решению Верховного суда, а его жалобу на это суд отклонил. Эхо Москвы
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