0
0
0
НОВОСТИ

В Подмосковье завтра начинает работу Центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием

20:30 16.09.2021

17 сентября в 8.00 в Московской области начнет работать Центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием «Выборы 2021». Он организован в Одинцовском городском округе Общественной палатой Московской области при поддержке правительства Московской области.

В Центре обеспечены условия для комфортной работы приглашенных наблюдателей, представителей Избирательной комиссии Московской области, а также оборудован штаб общественного видеонаблюдения, пресс-центр для журналистов. С 17 по 19 сентября включительно Центр будет функционировать круглосуточно. Основная задача - контроль соблюдения действующего выборного законодательства на избирательных участках.

Центр оборудован видеостеной высокой четкости, на которую будет выводиться трансляция с видеокамер, установленных на избирательных участках Московской области. Всего в регионе образовано 4092 избирательных участка, на которых установлены 3873 камер с прямой трансляцией и 219 регистраторов записи.

По оценке Общественной палаты РФ, подмосковный центр «Выборы 2021» является одним из лучших в стране.

«Сегодня в 15.00 мы с Ольгой Юрьевной Михеевой, секретарем Общественной палаты Российской Федерации открыли наш ситуационный центр, куда стекается информация из всех общественных центров наблюдения, где осуществляется видеонаблюдение. В том числе для журналистов и общественников мы показывали региональные центры, с помощью которых осуществляется видеонаблюдение. Мы показали пять центров, которые на наш взгляд являются образцовыми, лучше всего подготовленными, в это число входит центр общественного наблюдения Московской области, – сказал член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев. – Я бы хотел отметить, что в Московской области серьезно проработан вопрос с обучением наблюдателей, было набрано необходимое количество общественных наблюдателей, отделения партий тоже активно работают в Подмосковье. Серьезна роль Общественной палаты Московской области, которая традиционно на высоком уровне занимается общественным контролем за выборами. При этом задача у Московской области была серьезная. Здесь много избирательных участков и подготовить большое количество наблюдателей, завязать их в единую систему - задача сложная, с которой на данный момент область справилась. Сейчас мы ожидаем серьезную работу со стороны гражданского общества Подмосковья на протяжении трех дней голосования».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:40 16.09.2021
В Европе до конца года могут сохраняться высокие цены на газ - эксперт
0
126
19:30 16.09.2021
В сохранность личных данных в интернете не верят большинство американцев - опрос
0
134
18:26 16.09.2021
Собянин представил свой список кандидатов на выборы в Госдуму
0
229
18:20 16.09.2021
На ноябрьские праздники большинство туристов отправятся в путешествия по России - РСТ
0
218
18:10 16.09.2021
Украина должна закончить реформу судебной системы - послы G7 и ЕС
0
231
17:40 16.09.2021
Китай подал заявку на участие во всеобъемлющем соглашении о Транстихоокеанском партнерстве
0
268
17:12 16.09.2021
В Госдуме сообщили о значительном росте числа антипрививочников в России
0
297
17:09 16.09.2021
«Роснефть» и Агентство природных ресурсов и энергетики Японии будут сотрудничать в сфере углеродного менеджмента
0
285
17:00 16.09.2021
Пакт AUKUS заставляет ЕС работать над расширением своей стратегической автономии - Боррель
0
276
16:54 16.09.2021
Сбер зачислил военнослужащим президентские выплаты по 15 тысяч рублей, дополнив их скидками и подарками экосистемы
0
284

Возврат к списку