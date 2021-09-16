В Подмосковье завтра начинает работу Центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием

20:30

17 сентября в 8.00 в Московской области начнет работать Центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием «Выборы 2021». Он организован в Одинцовском городском округе Общественной палатой Московской области при поддержке правительства Московской области.

В Центре обеспечены условия для комфортной работы приглашенных наблюдателей, представителей Избирательной комиссии Московской области, а также оборудован штаб общественного видеонаблюдения, пресс-центр для журналистов. С 17 по 19 сентября включительно Центр будет функционировать круглосуточно. Основная задача - контроль соблюдения действующего выборного законодательства на избирательных участках.

Центр оборудован видеостеной высокой четкости, на которую будет выводиться трансляция с видеокамер, установленных на избирательных участках Московской области. Всего в регионе образовано 4092 избирательных участка, на которых установлены 3873 камер с прямой трансляцией и 219 регистраторов записи.

По оценке Общественной палаты РФ, подмосковный центр «Выборы 2021» является одним из лучших в стране.

«Сегодня в 15.00 мы с Ольгой Юрьевной Михеевой, секретарем Общественной палаты Российской Федерации открыли наш ситуационный центр, куда стекается информация из всех общественных центров наблюдения, где осуществляется видеонаблюдение. В том числе для журналистов и общественников мы показывали региональные центры, с помощью которых осуществляется видеонаблюдение. Мы показали пять центров, которые на наш взгляд являются образцовыми, лучше всего подготовленными, в это число входит центр общественного наблюдения Московской области, – сказал член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев. – Я бы хотел отметить, что в Московской области серьезно проработан вопрос с обучением наблюдателей, было набрано необходимое количество общественных наблюдателей, отделения партий тоже активно работают в Подмосковье. Серьезна роль Общественной палаты Московской области, которая традиционно на высоком уровне занимается общественным контролем за выборами. При этом задача у Московской области была серьезная. Здесь много избирательных участков и подготовить большое количество наблюдателей, завязать их в единую систему - задача сложная, с которой на данный момент область справилась. Сейчас мы ожидаем серьезную работу со стороны гражданского общества Подмосковья на протяжении трех дней голосования».