Запасов газа в России хватит более чем на 100 лет - Миллер

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасы газа в России являются самыми крупными в мире, их хватит более чем на 100 лет. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса, который состоялся 14-17 сентября в смешанном формате.

"Запасы газа в России, запасы газа "Газпрома" являются самыми крупными в мире. И мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет", - сказал он.

При этом Миллер добавил, что некоторые месторождения, которые в настоящий момент "Газпром" обустраивает на Ямале, будут работать до 2132 года. "Поэтому перспективы поставок трубопроводного газа очень большие", - указал он.