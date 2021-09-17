Запасов газа в России хватит более чем на 100 лет - Миллер
14:00 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запасы газа в России являются самыми крупными в мире, их хватит более чем на 100 лет. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса, который состоялся 14-17 сентября в смешанном формате.
"Запасы газа в России, запасы газа "Газпрома" являются самыми крупными в мире. И мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет", - сказал он.
При этом Миллер добавил, что некоторые месторождения, которые в настоящий момент "Газпром" обустраивает на Ямале, будут работать до 2132 года. "Поэтому перспективы поставок трубопроводного газа очень большие", - указал он.
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