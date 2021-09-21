В Судане совершена неудачная попытка переворота, армия держит ситуацию под контролем - ТВ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неудачная попытка государственного переворота совершена в Судане. Об этом сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабия".

По данным его источников, путч провалился, "армия и регулярные войска держат ситуацию под контролем". Сообщается также, что на улицах Хартума появились танки.