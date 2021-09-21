Наталья Сергунина рассказала о программе очередной акции «День без турникетов»
11:17 21.09.2021
Традиционная акция «День без турникетов» пройдет в столице с 23 по 25 сентября, в этот раз в ней примут участие около сотни креативных площадок Москвы - сообщает официальный сайт мэра столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
В рамках акции с экскурсией можно посетить крупные городские предприятия и творческие мастерские, офисы технологических компаний и современные образовательные центры.
«На этот раз программа посвящена креативным индустриям. Сентябрьская акция «День без турникетов» охватывает около 100 креативных площадок города. Участники познакомятся с инструментарием и особенностями разных творческих профессий. На экскурсии приглашают киностудии, культурные центры, галереи, арт-пространства и мастерские», — сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.
При посещении мероприятий особое внимание будет уделяться соблюдению санитарно-эпидемиологических мер по противодействию коронавирусной инфекции, также на сайте сообщается, что для посещения площадок требуется предварительная регистрация.
Экскурсия по «Союзмультфильму» позволит детям и их родителям окунуться в мир анимации, узнать секреты создания мультфильмов, а также посмотреть экспозицию «Золотая коллекция студии». В музее-театре «Булгаковский дом» гостей проведут по тайным комнатам, они смогут увидеть кота Бегемота и позвонить по телефону начала XX века.
В студии кинокомпании «Улица Сергея Эйзенштейна» гостей познакомят с тонкостями кинопроизводства, там же можно будет понаблюдать за съемками фильма «Брат-3».
В Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой посетителям расскажут интересные подробности из жизни театра, предложат заглянуть на репетицию, посетить костюмерную и гримерки, студия «Мастерская Артист» пригласит юных участников акции на мастер-классы, посвященные основам актерского мастерства.
Также в рамках акции «День без турникетов» можно будет посетить культурный центр «Хитровка», Центральный московский ипподром, частную галерею, интерьерное бюро, VR-клуб и другие интересные места.
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