Лавров: Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свое участие в Генеральной Ассамблее ООН встречей с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Лавров во время протокольного фотографирования обратился к прессе: "Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО".