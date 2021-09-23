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Лавров: Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО

07:15 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свое участие в Генеральной Ассамблее ООН встречей с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Лавров во время протокольного фотографирования обратился к прессе: "Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО".

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