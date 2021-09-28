Газ взорвался в частном доме в Махачкале, пострадали пять человек - МЧС
10:32 28.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"В 04:30 поступило сообщение о происшествии по адресу: Республика Дагестан, Махачкала, поселок Новый Хушет, улица Кайтуева, дом 19. По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в пристройке к частному жилому дому. По предварительной информации, пострадали пять человек (из них трое детей)", - сказали в МЧС.
Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.
После хлопка возгорания не последовало. Ударной волной частично повреждена кровля и выбиты двери, несущие конструкции не нарушены. Устанавливается причина ЧП.
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