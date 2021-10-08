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По делу Навального РФ направила в ОЗХО встречный демарш - МИД

19:20 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) встречный демарш в связи с антироссийскими выпадами по так называемому делу блогера Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении постпредства РФ при ОЗХО, опубликованном в пятницу на сайте МИД РФ.

В документе, подготовленном в связи с передачей США и еще 44 странами вопросов к российской стороне по делу Навального, постпредство РФ просит передать постоянному представительству Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и документы согласно пункту 2 статьи IX Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

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