По делу Навального РФ направила в ОЗХО встречный демарш - МИД

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) встречный демарш в связи с антироссийскими выпадами по так называемому делу блогера Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении постпредства РФ при ОЗХО, опубликованном в пятницу на сайте МИД РФ.



В документе, подготовленном в связи с передачей США и еще 44 странами вопросов к российской стороне по делу Навального, постпредство РФ просит передать постоянному представительству Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и документы согласно пункту 2 статьи IX Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.



