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Британский премьер с понимаем отнесся к отсутствию лидеров России и Китая на конференции в Глазго

22:15 02.11.2021 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник заявил, что он уважает решение президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина из-за пандемии COVID-19 не присутствовать лично на конференции COP26 в Глазго.

"Я говорил с ним (Си Цзиньпином - ИФ) - он не хотел приезжать из-за пандемии, и это решение надо уважать. И тот же самый случай с президентом РФ Владимиром Путиным", - сказал премьер на пресс-конференции.

В то же время Джонсон подчеркнул, что отсутствие Си Цзиньпина не означает, будто КНР не вовлечена в работу над экологической повесткой. Премьер напомнил, что на конференцию прибыла китайская делегация высокого уровня.

Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ не будет выступать на климатическом саммите в Глазго в формате видеоконференции, так как такая возможность не предусмотрена технически.

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