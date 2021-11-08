0
0
100
НОВОСТИ

Регион Лизинг передал 34 автобуса в Ижевск

12:15 08.11.2021

РЕГИОН Лизинг (входит в ГК Регион Сергея Сударикова) заключил лизинговую сделку с Транспортным холдингом Ресурс Групп на поставку 34 автобусов МАЗ в г. Ижевск на общую сумму свыше 300 млн руб. Сделка проведена в рамках национальной программы лизинга белорусских товаров «Льготный лизинг» Республики Беларусь совместно с Московским кредитным банком.

Ижевск получит лучшие в своем классе современные дизельные низкопольные пассажирские автобусы МАЗ, каждый из которых может перевозить до 100 человек. Автобусы соответствуют всем современным «зеленым» стандартам и стандартам безопасности, оснащены внутренним и внешним видеонаблюдением, имеют табло для информирования пассажиров. В них также оборудован откидной трап для комфортного проезда граждан с ограниченными возможностями.

«Мы рады поддержать обновление автобусного парка Ижевска, чтобы жители города могли ездить на удобных и современных автобусах. Применение лизинговых инструментов для обновления городского автопарка используется во всем мире и позволяет быстро и без серьезных вложений сделать городскую среду более современной и комфортной», — прокомментировал сделку Генеральный директор РЕГИОН Лизинг Рустем Мухамедов.

Столица Удмуртии Ижевск активно развивает городскую транспортную инфраструктуру, на сегодняшний день протяженность городских автобусных маршрутов составляет 273,3 км., в среднем ежесуточно автобусами пользуется около 300 тыс. пассажиров. В часы пик городские маршруты обслуживает 350 автобусов.

ООО «РЕГИОН Групп Лизинг» – универсальная лизинговая компания, входящая в Группу компаний «РЕГИОН» – одну из крупнейших в России частных инвестиционных групп, работает с компаниями, ведущими свою деятельность во всех регионах Российской Федерации. По данным рейтингового агентства«Эксперт РА» компания занимает 15 место по размеру портфеля в рейтинге лизинговых компаний России

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 08.11.2021
Сокращение срока действия QR-кодов не обсуждалось и не обсуждается - Песков
0
34
13:00 08.11.2021
Путин обсудил по телефону с главой ЦРУ отношения РФ и США, региональные конфликты - Песков
0
47
12:32 08.11.2021
Глава Минприроды Козлов пропустит саммит в Глазго из-за положительного теста на ковид
0
92
12:20 08.11.2021
В Москве выявили 4 982 заразившихся коронавирусом за сутки
0
118
12:05 08.11.2021
Якутский "шаман" Габышев не покидал спецмедучреждение в Новосибирске - адвокат
0
125
12:00 08.11.2021
В России три недели регистрируют более 1 тыс. смертей из-за коронавируса за сутки
0
132
11:32 08.11.2021
В Австрии ввели ограничения для непривитых от COVID-19
0
202
11:20 08.11.2021
Японский премьер назначит на пост помощника сторонника санкций в отношении Китая - Kyodo
0
189
11:05 08.11.2021
Индийские власти обвинили пакистанских военных в обстреле рыбаков
0
202
11:00 08.11.2021
Суд Нижнего Новгорода признал законным отказ в рассмотрении вопроса о передаче Уилана США
0
216

Возврат к списку