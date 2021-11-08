Регион Лизинг передал 34 автобуса в Ижевск

12:15

РЕГИОН Лизинг (входит в ГК Регион Сергея Сударикова) заключил лизинговую сделку с Транспортным холдингом Ресурс Групп на поставку 34 автобусов МАЗ в г. Ижевск на общую сумму свыше 300 млн руб. Сделка проведена в рамках национальной программы лизинга белорусских товаров «Льготный лизинг» Республики Беларусь совместно с Московским кредитным банком.

Ижевск получит лучшие в своем классе современные дизельные низкопольные пассажирские автобусы МАЗ, каждый из которых может перевозить до 100 человек. Автобусы соответствуют всем современным «зеленым» стандартам и стандартам безопасности, оснащены внутренним и внешним видеонаблюдением, имеют табло для информирования пассажиров. В них также оборудован откидной трап для комфортного проезда граждан с ограниченными возможностями.

«Мы рады поддержать обновление автобусного парка Ижевска, чтобы жители города могли ездить на удобных и современных автобусах. Применение лизинговых инструментов для обновления городского автопарка используется во всем мире и позволяет быстро и без серьезных вложений сделать городскую среду более современной и комфортной», — прокомментировал сделку Генеральный директор РЕГИОН Лизинг Рустем Мухамедов.

Столица Удмуртии Ижевск активно развивает городскую транспортную инфраструктуру, на сегодняшний день протяженность городских автобусных маршрутов составляет 273,3 км., в среднем ежесуточно автобусами пользуется около 300 тыс. пассажиров. В часы пик городские маршруты обслуживает 350 автобусов.

ООО «РЕГИОН Групп Лизинг» – универсальная лизинговая компания, входящая в Группу компаний «РЕГИОН» – одну из крупнейших в России частных инвестиционных групп, работает с компаниями, ведущими свою деятельность во всех регионах Российской Федерации. По данным рейтингового агентства«Эксперт РА» компания занимает 15 место по размеру портфеля в рейтинге лизинговых компаний России