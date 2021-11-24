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Поддержавшему Навального священнику запретили посещать храм, клириком которого он является

13:32 24.11.2021 Источник: Эхо Москвы

Ульяновскому священнику, который поддержал Алексея Навального, запретили посещать храм, клириком которого он является. Георгий Сухобокий сам выложил соответствующее решение приходского совета.

Ранее его отстранили от должности пресс-секретаря местной епархии, а позже направили в мужской монастырь на послушание. Также священника запретили в служении на шесть месяцев.

Все это произошло после того, как Сухобокий написал в социальных сетях о готовности пожать руку одному из лидеров российской оппозиции. Эхо Москвы

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