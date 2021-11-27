Архиепископ Парижа подал в отставку из-за обвинений в нарушении обета безбрачия

12:30 Источник: Эхо Москвы

Архиепископ Парижа подал прошение об отставке из-за обвинений в нарушении обета безбрачия. Мишель Опети направил письмо Папе Римскому после публикации, где утверждалось, что священник состоял в отношениях с прихожанкой 9 лет назад. Сам он сказал католической газете «La Croix», что хочет избежать раскола в епархии.

В то же время Опети отверг обвинения в сексуальных отношениях с прихожанкой. Эхо Москвы