0
0
23
НОВОСТИ

В Балтийском море польские пограничники задержали российский сухогруз

11:10 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничники Польши задержали в субботу в Гданьском заливе Балтийского моря российский сухогруз "Руслана". Об этом сообщил специализированный польский сайт "Морской портал" (portalmorski.pl).

По его информации, судно, принадлежащее транспортной компании из Санкт-Петербурга, "шло со скоростью 11 узлов прямо в направлении пляжа на Собешевском острове <...> за пределами выделенного водного пути".

Инцидент произошел в субботу около 04:00 (06:00 мск). Экипаж не отвечал на вызовы пограничных служб, к судну отправились спасатели и пограничники. В километре от пляжа сухогруз совершил разворот на 180 градусов, избежав выхода на мель. "Российское судно, идущее из Клайпеды, в последний момент избежало выхода на мель у берегов Собешевского острова в Гданьске", - информировал портал.

Он утверждает, что капитан сухогруза и двое офицеров находились в нетрезвом состоянии. По информации польских СМИ, судно задержано и в Польше из-за произошедшего начато разбирательство с участием, в частности, Морского управления в Гдыне. Согласно данным портала Marine Traffic ("Марин трафик"), судно находится сейчас в порту Гданьска.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 05.12.2021
Посол США в РФ жалуется на проблемы с получением российских виз для дипломатов
0
112
10:10 05.12.2021
На шахте "Листвяжная" количество пострадавших выросло до 106
0
201
10:00 05.12.2021
Глава Пентагона заявил, что США не намерены создавать аналог НАТО в Азии
0
231
09:50 05.12.2021
С 10 декабря в Москве похолодает - Гидрометцентр
0
222
09:40 05.12.2021
По случаю совершеннолетия японская принцесса Айко получила орден - СМИ
0
224
20:45 04.12.2021
Десять армянских военнопленных вернулись из Азербайджана домой - агентство
0
945
20:35 04.12.2021
Переговоры с Ираном в Вене разочаровали РФ, Китай и США - Госдеп
0
1223
19:30 04.12.2021
При утечке кислорода на предприятии в Усть-Илимске умерли двое из пяти пострадавших
0
807
19:15 04.12.2021
Во вторник Байден и Путин проведут звонок по видеосвязи - агентство
0
1032
18:55 04.12.2021
Сбер разместил свой логотип на крупнейшем в мире колесе обозрения в Дубае
0
877

Возврат к списку