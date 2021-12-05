В Балтийском море польские пограничники задержали российский сухогруз
11:10 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, судно, принадлежащее транспортной компании из Санкт-Петербурга, "шло со скоростью 11 узлов прямо в направлении пляжа на Собешевском острове <...> за пределами выделенного водного пути".
Инцидент произошел в субботу около 04:00 (06:00 мск). Экипаж не отвечал на вызовы пограничных служб, к судну отправились спасатели и пограничники. В километре от пляжа сухогруз совершил разворот на 180 градусов, избежав выхода на мель. "Российское судно, идущее из Клайпеды, в последний момент избежало выхода на мель у берегов Собешевского острова в Гданьске", - информировал портал.
Он утверждает, что капитан сухогруза и двое офицеров находились в нетрезвом состоянии. По информации польских СМИ, судно задержано и в Польше из-за произошедшего начато разбирательство с участием, в частности, Морского управления в Гдыне. Согласно данным портала Marine Traffic ("Марин трафик"), судно находится сейчас в порту Гданьска.
НОВОСТИ
- 11:20 05.12.2021
- Посол США в РФ жалуется на проблемы с получением российских виз для дипломатов
- 10:10 05.12.2021
- На шахте "Листвяжная" количество пострадавших выросло до 106
- 10:00 05.12.2021
- Глава Пентагона заявил, что США не намерены создавать аналог НАТО в Азии
- 09:50 05.12.2021
- С 10 декабря в Москве похолодает - Гидрометцентр
- 09:40 05.12.2021
- По случаю совершеннолетия японская принцесса Айко получила орден - СМИ
- 20:45 04.12.2021
- Десять армянских военнопленных вернулись из Азербайджана домой - агентство
- 20:35 04.12.2021
- Переговоры с Ираном в Вене разочаровали РФ, Китай и США - Госдеп
- 19:30 04.12.2021
- При утечке кислорода на предприятии в Усть-Илимске умерли двое из пяти пострадавших
- 19:15 04.12.2021
- Во вторник Байден и Путин проведут звонок по видеосвязи - агентство
- 18:55 04.12.2021
- Сбер разместил свой логотип на крупнейшем в мире колесе обозрения в Дубае
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать