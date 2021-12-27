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Россия вряд ли будет и далее испытывать оружие против спутников, - считает глава Роскосмоса

20:00 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин усомнился в вероятности повторных испытаний по уничтожению космических спутников, подобных проведенным Россией ранее в 2021 году. Такое мнение он выразил в интервью газете «Нью-Йорк таймс».

«Будут ли еще похожие испытания? Скорее нет, чем да», — приводит издание слова главы Роскосмоса.

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