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НОВОСТИ

Президент Казахстана обратился к странам ОДКБ за помощью

22:02 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью.

"Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", - сказал Токаев, его обращение транслировал гостелеканал "Хабар 24".

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