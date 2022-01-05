Токаев дал оценку ситуации в стране на заседании Совбеза Казахстана

22:11 Источник: НГ-Online

Под председательством Главы государства в Акорде состоялось заседание Совета Безопасности. В повестку дня обсуждения вошли вопросы борьбы с террористическими и преступными элементами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в нашей стране, - сообщается на официальном сайте президента Казахстана.

"Нам необходимо провести контртеррористическую операцию с целью дать им отпор. Я возглавляю контртеррористический штаб. Статистику теракта, которую учинили бандиты – настоящие террористы. Нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алматы и в других городах. Захватывают здания инфраструктуры, и самое главное захватывают помещения, где находятся стрелковые оружия. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантными подразделениями Министерства обороны.

Полагаясь на Договор о Коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза – это подрыв целостности государства, и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как Главу государства в срочном порядке оказать им помощь. Моя конституционная обязанность состоит в том, что я должен заботиться о благополучии, безопасности и спокойствии наших граждан. Поэтому, обращение к партнерам по ОДКБ считаю абсолютно уместным, своевременным. Полагаю, что народ Казахстана поддержит это решение. Вместе мы естественно победим. Террористические банды как я уже сказал захватывают крупные инфраструктурные объекты. В частности, в Алматы захвачен аэропорт, около пяти самолетов, включая иностранные. Алматы подвергся нападению, разрушению, вандализму. Жители Алматы стали жертвами нападения террористов, бандитов. Поэтому наша обязанность, в том числе присутствующих здесь членов Совета безопасности Республики Казахстан принять все возможные действия для защиты нашего государства от внешней угрозы.

Я хочу заверить вас в том, что сделаю все возможное как Президент Республики Казахстан для защиты жизненных интересов. Думаю, что мы вместе одержим победу. Это очень сложная страница в истории нашего государства. Многие вещи предстоит изучить, каким образом, почему это случилось. Но главное сейчас – защитить нашу страну, защитить наших граждан", – заключил Глава государства.