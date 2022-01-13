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Премьер Эстонии возмутилась тем, что ее страну не пригласили на переговоры РФ и США

11:00 13.01.2022 Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью французской газете Figaro подвергла критике решение не приглашать Таллин на переговоры между Россией и США в Женеве.

По ее мнению, НАТО должна выступить «единым фронтом» и занять «твердую позицию» в отношении Москвы.

«Для маленькой страны, расположенной, как Эстония, на краю, скажем так, трансатлантического полуострова, главное, чтобы без нашего участия не решали ничего, что нас касается. <…> Вот почему нам не нравится идея проведения переговоров, на которые нас не приглашают», — объяснила Каллас.

Премьер Эстонии также раскритиковала предложения России о гарантиях безопасности с США, назвав их возмутительными.  Газета.Ru

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