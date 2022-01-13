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НОВОСТИ

Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые соцобъекты казахстанским силовикам - МО РФ

10:20 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам Казахстана. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны", - сказали в военном ведомстве.

Там также отметили, что подразделения начали готовить технику и материальные средства к загрузке в самолеты ВКС России.

Подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнившие поставленные задачи, готовятся к возвращению в пункты постоянной дислокации. "Возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной", - отметили в Минобороны РФ.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.

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