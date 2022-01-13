Глава Минобороны ФРГ призвала не связывать "Северный поток - 2" и ситуацию вокруг Украины

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темы "Северного потока - 2", который является экономическим проектом, и ситуации вокруг Украины не стоит смешивать. Об этом заявила в четверг министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт германской радиостанции Эр-бэ-бэ.

"Нам не нужно втягивать это (тему "Северного потока - 2" - прим. ТАСС) в этот конфликт", - сказала она. "Нам нужно решить этот конфликт посредством переговоров", - добавила министр.