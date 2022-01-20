Организатор ячейки иеговистов в Томской области приговорен к 7 годам колонии

12:05 Источник: Интерфакс

Северский городской суд Томской области признал местного жителя виновным в организации деятельности запрещенной в России религиозной организации "Свидетелей Иеговы" и приговорил его к 7 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в четверг.

Установлено, что подсудимый с июля 2018 года по июль 2020 года организовал в ЗАТО Северск деятельность религиозной организации, заведомо зная о ее запрете по решению Верховного суда РФ.

Помимо срока в колонии осужденному ограничили свободу на два года после заключения, а также запретили работать во всех образовательных учреждениях и размещать любую информацию в интернете в течение 5 лет.